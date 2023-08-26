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        Sinop'ta su samuru denizde balık avlarken görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 14:42 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:42
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        Sinop'ta su samuru denizde balık avlarken görüntülendi
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        SİNOP (AA) - Sinop'ta, nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen su samuru, denizde balık avlarken görüntülendi.

        Kentin iç liman mevkisindeki balıkçı teknelerinin bulunduğu bölgede denizde balık avlamaya çalışan su samuru dikkat çekti.

        Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, su samuru denizde balık avlamaya çalışıyor, daha sonra ise bir balıkçı teknesine çıkıyor.

        Su samuru bir süre teknede dolaştıktan sonra tekrar denize girerek gözden kayboluyor.

        Bölgede Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla su samurlarının sayılarının arttığı biliniyor.

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