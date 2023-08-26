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        Sinop'ta ormanda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 23:15 Güncelleme: 26.08.2023 - 23:16
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        Sinop'ta ormanda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        SİNOP (AA) - Sinop’un Gerze ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Buruncuk köyünde yaşayan Selahattin Kuş'un, ormana kızılcık toplamaya gittiği ve engebeli arazide mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sarp araziden aşağı inen itfaiye personeli Hüseyin Engin, sırtına bağladığı Kuş'u halatlar yardımıyla mahsur kaldığı yerden yukarı çıkardı.

        Sağlık ekiplerine teslim edilen Kuş, ilk müdahalenin ardından Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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