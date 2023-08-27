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        Kruvaziyer "Astoria Grande" 818 yolcusuyla Sinop'a geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 12:51 Güncelleme: 27.08.2023 - 12:57
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        Kruvaziyer "Astoria Grande" 818 yolcusuyla Sinop'a geldi
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        SİNOP (AA) - Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande'nin" Türkiye'deki ilk durağı Sinop oldu.

        Sinop Limanı'na demirleyen "Astoria Grande" kentte bir gün kalacak.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentesi görevlilerince karşılanan gemi yolcuları, kentte kaldıkları sürede tarihi ve turistik yerleri gezecek.

        Kruvaziyerin, 818 yolcusuyla Sinop'un ardından İzmir'e hareket edeceği öğrenildi. ​​​​​​​

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