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        Sinop'ta yaşanan kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 09:45 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:49
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        Sinop'ta yaşanan kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı
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        SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Bağlar Mahallesi’nde Rüstem T. ile Uğur K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, tabancayla vurulan Rüstem T. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rüstem T. buradaki müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olayın ardından kaçan zanlı Uğur K. ilçe merkezinde emniyet ekiplerince yakalandı.

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