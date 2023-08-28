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        Sinop'ta salıncağın ipine dolanan çocuk öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 14:07 Güncelleme: 28.08.2023 - 14:07
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        Sinop'ta salıncağın ipine dolanan çocuk öldü
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        SİNOP (AA) - Sinop'ta, dedesinin bahçesindeki salıncağın ipine dolanan 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Avdan köyünde yaşayan M.K, ailesi tarafından dedesine ait evin bahçesindeki salıncağın ipine dolanmış vaziyette bulundu.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede şüpheli bir duruma rastlanılmadığı öğrenildi.

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