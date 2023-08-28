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        Sinop Valisi Özarslan, Boyabat ilçesini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 14:37 Güncelleme: 28.08.2023 - 14:37
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        Sinop Valisi Özarslan, Boyabat ilçesini ziyaret etti
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        SİNOP (AA) - Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Boyabat ilçesini ziyaret etti.

        Özarslan ziyareti kapsamında ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret etti.

        Burada Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Özarslan, ilçe hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra ilçedeki halk pazarını gezen Özarslan, vatandaşlarla sohbet ederek, ikram edilen çayı içti.

        15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, muhtarlarla bir araya gelen Özarslan, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

        Özarslan, son olarak devam eden okul inşaatları ve Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak ilçeden ayrıldı.

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