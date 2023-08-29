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        Sinop'ta balıkçılar ağlarını Karadeniz'e bırakmak için gün sayıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:04 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:10
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        Sinop'ta balıkçılar ağlarını Karadeniz'e bırakmak için gün sayıyor
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        SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi onardıkları ağlarını Karadeniz'e bırakmak için gün sayıyor.

        15 Nisan'da başlayan yasağın ardından teknelerini kıyıya çeken ve yeni sezona hazırlanan balıkçılar, yeniden denize açılmalarına sayılı günler kala ağ onarımı ve tekne bakımı gibi işlemlerini tamamladı.

        Av yasağı dönemini hazırlıklarla geçiren balıkçılar, onardıkları ağları teknelere yüklemeye başladı.

        1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılacak balıkçılar, ağlarını Karadeniz'e bırakarak nasiplerini bekleyecek.

        Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, av sezonuna kısa bir süre kala heyecanlı bir telaş içinde olduklarını söyledi.

        Yeni sezonun bereketli olmasını dileyen Ünlü, "Palamut bu sene denizde çok zayıf gözüküyor. Onun yerini inşallah hamsi, istavrit, lüfer, çinekop gibi balıklar alırsa emeğimizin karşılığını alacağımızı tahmin ediyoruz. Ağ yükleme gibi birkaç günlük telaşemiz var. Bunlar da bittikten sonra 'Vira bismillah' diyerek denize açılacağız." diye konuştu.

        - Deniz suyu sıcaklığı balıkçıları endişelendiriyor

        Ünlü, eylül ayının yaklaşmasına rağmen Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının yüksek olduğuna işaret etti.

        Deniz suyunun sıcak olmasının balık avını olumsuz etkilediğini dile getiren Ünlü, şöyle devam etti:

        "Deniz suyu sıcaklarının 15 ila 17 derecelere gerilemesi denizdeki balığı bollaştırır. Şu an var olan balıklarımızın 40-50 mil açıklarda olduklarını tahmin ediyoruz. Çünkü balıkların kıyılara inmesi için deniz suyu sıcaklığının mevcut halinden yarı yarıya inmesi gerekiyor. Bu avcılıkta büyük bir faktör tabii. Balıklar kıyılara indiğinde sezon daha uzun ve verimli geçebiliyor. Bakalım 1 Eylül sonrası bize ne gösterecek. Herkes gibi bizler de bir umutla, heyecanla bekliyoruz."

        - Palamut az, gözler hamside

        Balıkçı Burhan Sağlam da palamudun bu sezon henüz çaparilere takılmadığını söyledi.

        Çapariyle palamut avcılığı olmamasının balığın bu sezon az olacağına dair bir işaret olduğunu ifade eden Sağlam, şöyle konuştu:

        "Bu seneki palamut zayıf görünüyor. Geçen yıla bakarsak sezon öncesi küçük balıkçılarımız çapari ile tutuyorlardı. Bu sene zayıf ve tek tek görünüyor. Ama havalar soğuduğu zaman ilerleyen zamanlarda hamsiden beklentimiz var. İstavritten, çinekoptan beklentimiz var. Ağlarımızın mantarlarını, kurşunlarını takıyoruz. Personel hazırlıklarımız var."

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