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        Sinop'ta yaralı olarak bulunan sahipsiz köpek jandarma ekiplerince tedavi ettirildi

        Sinop'ta, doğada yaralı halde bulunan sahipsiz köpek, jandarma ekiplerince tedavi ettirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 12:56 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:24
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        Sinop'ta yaralı olarak bulunan sahipsiz köpek jandarma ekiplerince tedavi ettirildi
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        SİNOP (AA) - Sinop'ta, doğada yaralı halde bulunan sahipsiz köpek, jandarma ekiplerince tedavi ettirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentin Kurt Kuyusu mevkisinde devriye görevi yapan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri yol kenarındaki sahipsiz köpeğin yaralı olduğunu fark etti

        Yaralı köpek, jandarma ekiplerince araca konularak kent merkezindeki özel bir kliniğe getirildi.

        Burada tedavisi yaptırılan köpek, salığına kavuşmasının ardından belediyeye ait hayvan ve rehabilitasyon merkezine teslim edilecek.

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