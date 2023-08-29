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        "Bölgesel Amatör Lig takımları 3. Lig'e yükseltilsin" talebi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 16:29 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:37
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        "Bölgesel Amatör Lig takımları 3. Lig'e yükseltilsin" talebi
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        SİNOP (AA) - Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ayhan Özhan, Cumhuriyetin 100. yılında profesyonel ligde takımı olmayan il kalmaması çağrısında bulundu.

        Özhan, profesyonel ligde takımı olmayan 14 ilin ASKF başkanları ile eş zamanlı İl Özel İdaresi Tesisleri'nde basın toplantısı yaptı.

        Türkiye'de son yıllarda çok büyük spor yatırımları yapılmasına rağmen halen 16 ilde profesyonel futbol takımı bulunmadığına işaret eden Özhan, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarının 3. Lig'e yükseltilmesi talebinde bulunduklarını vurguladı.

        Sinop'un da profesyonel ligde takımı olmadığını belirten Özhan, "İlimizin yanı sıra ülkemiz genelinde 16 ilimizde de profesyonel takım bulunmamaktadır. 16 ilimizde yerleşik nüfus olarak toplam 4 milyon 507 bin, bu illerin nüfusuna kayıtlı olup yurt içi ve yurt dışına dağılmış ancak halen hemşehricilik ilişkileri devam eden yaklaşık 15 milyon vatandaşımızın illerinde profesyonel futbol takımı görme istek ve arzuları giderek çok üst düzeylere varmıştır. Ülkemizde spor dalları arasında futbol birinci sırada gelmektedir. Futbol sadece izlenmesi bakımından birinci sırada olmayıp, lisans sayıları bakımından da birinci sıradadır." diye konuştu.

        Türkiye'de 3. Lig'e yükselebilmenin tek yolunun Bölgesel Amatör Lig'de sezon şampiyonu olduktan sonra eleme karşılaşmalarında da başarılı olmak olduğunu aktaran Özhan, şunları kaydetti:

        "Bölgesel Amatör Lig'de sezon boyu şampiyon olan takımlarımız bir eleme müsabakasında 3. Lig hakkını kaybetmektedir. Oysa ki burada 12 grup oluşturup şampiyon olan kulüplerimiz, 4 gruptan oluşacak 3. Lig'e direkt çıkma şansına sahip olacaktır. Bu görüşümüzde ısrarlı olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında profesyonel ligde takımı olmayan il kalmaması 15 milyon futbolsever adına öncelikli talebimizdir."

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