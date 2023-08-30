Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta kaldırıma çarpan motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 00:26 Güncelleme: 30.08.2023 - 00:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta kaldırıma çarpan motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİNOP (AA) - Sinop’un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.

        Almanya vatandaşı Wassen Rudolf'un kullandığı HS RW 16 yabancı plakalı motosiklet, Çevre Yolu Gerze Viyadüğü kavşağında sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, kaldırıldığı Gerze Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Galatasaray, Devler Ligi'nde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde!
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Fenerbahçe için geliyor!
        Fenerbahçe için geliyor!
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta lastiği patlayan kamyonet yoldan çıktı
        Sinop'ta lastiği patlayan kamyonet yoldan çıktı
        MHP Saraydüzü ilçe kongresi yapıldı
        MHP Saraydüzü ilçe kongresi yapıldı
        "Bölgesel Amatör Lig takımları 3. Lig'e yükseltilsin" talebi
        "Bölgesel Amatör Lig takımları 3. Lig'e yükseltilsin" talebi
        Sinop'ta yaralı olarak bulunan sahipsiz köpek jandarma ekiplerince tedavi e...
        Sinop'ta yaralı olarak bulunan sahipsiz köpek jandarma ekiplerince tedavi e...
        Sinop'ta balıkçılar ağlarını Karadeniz'e bırakmak için gün sayıyor
        Sinop'ta balıkçılar ağlarını Karadeniz'e bırakmak için gün sayıyor
        Gerze'de çocuk şenliği yapıldı
        Gerze'de çocuk şenliği yapıldı