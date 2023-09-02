Sinoplular, Türkiye-İtalya voleybol maçını dev ekrandan izledi
SİNOP (AA) - Sinoplular, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı yenerek finale yükseldiği müsabakayı, açık havada kurulan dev ekrandan izledi.
Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ve Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliği ile düzenlenen etkinlikte açık alanda dev ekran kuruldu.
Karşılaşmayı, Sinopluların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerde büyük ilgiyle izledi.
Baştan sona çekişmeli geçen maçta milli takımı destekleyen ve alanı dolduran taraftarlar, 3-2 alınan galibiyet sonrası ellerindeki Türk bayraklarıyla sevinç gösterileri yaparak şehri turladı.