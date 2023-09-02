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        AK Parti Sinop Milletvekili Maviş'ten okul müjdesi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 11:51 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:51
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        AK Parti Sinop Milletvekili Maviş'ten okul müjdesi
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        SİNOP (AA) - AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, 24 derslikten oluşan Sinop Gelincik Ortaokulu'nun yapım çalışmalarına başlandığını söyledi.

        Maviş yaptığı açıklamada, okul inşaatı için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığını dile getirdi.

        Gelincik Mahallesi'nde bulunan Gelincik Ortaokulunun yapımı için ilk kazmanın vurulduğunu belirten Maviş, inşaatın en kısa sürede tamamlanarak okulun eğitime açılacağını kaydederek, "24 derslikli Gelincik Ortaokulu'nun yapım çalışmaları başladı. İlk kazma bugün vuruldu. Sinop'a ve öğrencilerimize hayırlı olsun." dedi.

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