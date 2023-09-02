Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Gerze Kaymakamı Tekin Dündar için veda yemeği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 02.09.2023 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerze Kaymakamı Tekin Dündar için veda yemeği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİNOP (AA) - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Daire Başkanlığına atanan Gerze Kaymakamı Tekin Dündar için veda yemeği düzenlendi.

        Özel bir salonda düzenlenen programda konuşan Dündar, Gerze ilçesinde görev yaptığı iki yıl boyunca çok güzel çalışmalar ve dostluklar kazandığını belirtti.

        Dündar “İki sene Gerze’nin ekmeğini yedik, suyunu içtik. Ankara’da nasipse çalışmaya devam edeceğiz. Ankara’da bir kapınızın olduğunu lütfen unutmayın. Biz toplum olarak misafirperveriz. Tüm çalışma arkadaşlarım özveriyle, ellerinden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Belediye başkanımız, muhtarlarımız, kurum amirlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve siyasi partilerimizin bu noktada hakikaten yakın ilgi ve alakalarını gördüm. Ben şuna inanıyorum iyi niyetli olduktan sonra herkesi ortak bir payda da buluşturabilirsiniz. Ben tekrar bu kadirşinaslığı gösterip buraya kadar geldiğiniz için bu nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal etmenizi istiyorum, benden yana helali hoş olsun. Dediğim gibi Ankara’da her zaman bir kapınız olduğunu unutmayın.” diye konuştu.

        Belediye Başkanı Cevat Şensoy, “Ben Gerze için üzülüyorum. Birlikte projelerimiz vardı. Gerze için bir amacımız emelimiz vardı. Her konuda çalıştı, bizlere yardımcı oldu. Ben kendisinden Allah razı oldun diyorum ama Ankara’da bir kapımız olduğunu da biliyorum. Kendisine Gerze için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun Sayın Kaymakamım” diye konuştu.

        Program Kaymakam Dündar’a plaket ve çiçek takdimi ile sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        ABD'de polis siyahi hamile kadını vurdu
        ABD'de polis siyahi hamile kadını vurdu
        Meteoroloji uyardı! Bu bölgeler dikkat
        Meteoroloji uyardı! Bu bölgeler dikkat
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yüzde 38 arttı
        Yüzde 38 arttı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        MHP Boyabat İlçe Kongresi yapıldı
        MHP Boyabat İlçe Kongresi yapıldı
        AK Parti Sinop Milletvekili Maviş'ten okul müjdesi
        AK Parti Sinop Milletvekili Maviş'ten okul müjdesi
        Sinoplular, Türkiye-İtalya voleybol maçını dev ekrandan izledi
        Sinoplular, Türkiye-İtalya voleybol maçını dev ekrandan izledi
        Sinop'ta balıkçılar sezonun ilk avından boş döndü
        Sinop'ta balıkçılar sezonun ilk avından boş döndü
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Boyabat'ta TYP kapsamında 97 kişi istihdam edilecek
        Boyabat'ta TYP kapsamında 97 kişi istihdam edilecek