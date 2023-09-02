MHP Boyabat İlçe Kongresi yapıldı
SİNOP (AA) - MHP Boyabat İlçe Kongresi'nde Hüseyin Ayyüksel güven tazeledi.
MHP Boyabat İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen kongrede, 240 delegeden 71'i oy kullandı. Kullanılan oyların tamamını alan Ayyüksel, yeniden başkan seçildi.
Yeni Yönetim Kurulu ise, "Ahmet Cıstık, Ali Meşe, Ali Çolak, Hamit Kökçü, İbrahim Erdem, Kazım Şahin, Mehmet Erdem, Nesip Küçükbaş, Osman Tuncay, Perihan Demiray, Rıdvan Şengül, Sinan Kızılırmak, Tamer Özarslan, Yahya Özkırış"tan oluştu.
Kongreye, MHP Sinop İl Başkanı Hikmet Çınar, MHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Metin Tuna, MHP Ayancık İlçe Başkanı Murat Akın, MHP Gerze İlçe Başkanı Muhammet Şentürk ile delegeler ve partililer katıldı.