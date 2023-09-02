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        Sinop'ta traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 21:00 Güncelleme: 02.09.2023 - 21:07
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        Sinop'ta traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü
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        SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü, traktör sürücüsü yaralandı.

        Memiş Atlı'nın (67) kullandığı 37 LB 396 plakalı kamyonet, Sinop-Boyabat kara yolu Bektaş köyü yakınlarında Şakir Maden'in (69) kullandığı 57 ABH 850 plakalı traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Maden'in de yaralandığı kazada kamyonette sıkışarak yaralanan Atlı ise Boyabat Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü Atlı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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