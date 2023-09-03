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        Sinop'ta ağlara torik takıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 13:55 Güncelleme: 03.09.2023 - 13:55
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        Sinop'ta ağlara torik takıldı
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        SİNOP (AA) - Sinop'ta balıkçıların ağlarına torik takıldı.

        Karadeniz'de 1 Eylül'de av sezonunun başlamasıyla denize açılan balıkçılar, ilk günler umduklarını bulamazken ağlara takılan torik yüz güldürdü.

        Sinop Merkez Su ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, bu yıl deniz suyu sıcaklığının yüksek olması nedeniyle av sezonunun güzel başlamadığını söyledi.

        Daha önceki yıllarda palamudun ağustos ayında kendini gösterdiğini, bu sezon ise yok denecek kadar az palamut tutulduğunu belirten Ünlü, ağlara torik takılmasının ise sürpriz olduğunu ifade etti.

        Ünlü, "Bu sezon ağlara beklenmedik bir şekilde torikler takıldı. Onun peşine bu ayda olmaması gereken hamsi takıldı. Bu sezon palamuttan önce hamsi kendini göstermeye başladı. Dolayısıyla palamudun olmaması nedeniyle tezgahlarda bol miktarda hamsi ve mezgit bulunuyor." dedi.

        Ağırlığı 1,5-2 kilogram arasındaki torikler, tezgahta tanesi 250 liradan satışa sunuldu.

        Öte yandan tezgahlarda hamsi 60 lira, mezgit 80 lira, istavrit 60 lira, iri barbunyanın kilosu 300 liradan satılıyor.

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