Sinop'ta vatandaşlar Türkiye-Sırbistan final maçını meydana kurulan dev ekranda izliyor

SİNOP (AA) - Sinoplu vatandaşlar, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını meydana kurulan ekranda seyrediyor.

Sinop Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Uğur Mumcu Meydanı'na dev ekran kuruldu. Belediye görevlileri tarafından karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Çekişmeli geçen maçta milli takımı destekleyen, mücadeleyi büyük bir heyecanla takip eden ve alanı dolduran yüzlerce taraftar, "Filenin Sultanları"nın kazandığı her sayıda alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Karşılaşmayı, kent sakinlerinin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turistte ilgiyle izliyor.