Sinop'ta ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Sinop'un Gerze ilçesinde ağaçtan inemeyen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesinde ağaçtan inemeyen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Köşk Mahallesi'ndeki bir ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. Kedinin ağaçtan inemediğini gören sahibi F.Ç. ve vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları kediyi ağaçtan indirdi.
Kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.