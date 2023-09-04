Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde ağaçtan inemeyen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 09:24 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesinde ağaçtan inemeyen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Köşk Mahallesi'ndeki bir ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. Kedinin ağaçtan inemediğini gören sahibi F.Ç. ve vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları kediyi ağaçtan indirdi.

        Kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        Yolcu otobüsü sel suları arasında kaldı!
        Yolcu otobüsü sel suları arasında kaldı!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Kalıcı ojedeki tehlikeye dikkat!
        Kalıcı ojedeki tehlikeye dikkat!
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        İstiklal Marşı'nda Ebrar'ın gözyaşları!
        İstiklal Marşı'nda Ebrar'ın gözyaşları!
        Sonbahar geldi! Bu bölgelerde yağmur var
        Sonbahar geldi! Bu bölgelerde yağmur var
        Büyük acı... Karı kocayı kaza ayırdı!
        Büyük acı... Karı kocayı kaza ayırdı!
        Kına gecesinde gelin vuruldu!
        Kına gecesinde gelin vuruldu!
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        "Çok gururluyuz"
        "Çok gururluyuz"
        2019'un rövanşını aldık
        2019'un rövanşını aldık

        Benzer Haberler

        Sinop'ta asayiş uygulaması yapıldı
        Sinop'ta asayiş uygulaması yapıldı
        Sinop'ta vatandaşlar Türkiye-Sırbistan final maçını meydana kurulan dev ekr...
        Sinop'ta vatandaşlar Türkiye-Sırbistan final maçını meydana kurulan dev ekr...
        Sinop'ta asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
        Sinop'ta asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
        Sinop'ta ağlara torik takıldı
        Sinop'ta ağlara torik takıldı
        Sinop'ta traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü
        Sinop'ta traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü
        MHP Boyabat İlçe Kongresi yapıldı
        MHP Boyabat İlçe Kongresi yapıldı