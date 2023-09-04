Sinop'ta okullarda uyum eğitimi başladı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflar için hazırlanan okula uyum programı kapsamında okullarda ilk ders zili çaldı.

İstiklal İlkokuluna gelen öğrenciler balonlarla ve çizgi film karakterleriyle karşılandı.

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için açılan stantta öğretmenler tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Oyunlar oynayan öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Okulun ilk gününde veliler de çocuklarını yalnız bırakmadı.

Bir hafta önce okula başlayan öğrenciler uyum eğitimi alacak, tüm sınıf ve kademelerde okullar ise 11 Eylül'de başlayacak.