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        Gerze'de sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 13:26 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:26
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        Gerze'de sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
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        Sağlık Bakanlığının, toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla yürüttüğü Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Programı kapsamında yürüyüş organize edildi.

        Köşk Caddesi'nde yapılan yürüyüşte ellerinde "sağlık için hareket et" yazılı pankartı taşıyan grup liman mevkisi festival alanına kadar yürüdü.

        Etkinliğe, Gerze Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bostancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Karaman, İlçe Emniyet Müdürü Erol Ulaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özbay Akkaş ve sağlık çalışanları katıldı.

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