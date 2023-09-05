Sinop'ta istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Giriş: 05.09.2023 - 16:49 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:52
Yakup A'nın (23) kullandığı 55 AFN 249 plakalı otomobil, Osmanköy mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Demir bariyerlere çarparak duran araçtaki sürücü ile yanındaki Büşra Ö. (22) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.