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        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Gerze ilçesini ziyaret etti

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan ilçe ziyaretleri kapsamında, Gerze Kaymakamlığı ve Gerze Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:40 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:40
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        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Gerze ilçesini ziyaret etti
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        Özarslan'ı ilçeye gelişinde, Kaymakam Tekin Dündar, Belediye Başkanı Cevat Şensoy, İl Genel Meclisi üyeleri ve kurum müdürleri karşıladı.

        Kaymakamlık ve Belediye ziyaretinin ardından Vali Özarslan, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Daha sonra Vali Özarslan, Sedat Işıdı Sanat ve Kültür Merkezi'nde protokol ile ilçe hakkında toplantı yaptı.

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