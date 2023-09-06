Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Yeni başlayan av sezonunda tezgahlar hamsiyle doldu

        Sinop'ta yeni başlayan av sezonuyla birlikte hamsi tezgahlardaki yerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 14:00 Güncelleme: 06.09.2023 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni başlayan av sezonunda tezgahlar hamsiyle doldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, bu sezon palamutta umduğunu bulamayan balıkçıların, ağlarına hamsinin dolmasıyla yüzlerinin güldüğünü söyledi.

        Balık sezonuna hamsi bereketiyle başladıklarını ifade eden Gündoğdu, "Bu sezon hamsinin hem boyu büyüdü hem de bollaştı. Palamut olmayınca balıkçılar hamsiye yöneldi." dedi.

        Hamsinin aşırı tutulmasıyla birlikte kısa sürede denizlerde tükenebileceğine işaret eden Gündoğdu, "Karadeniz'de tüm tekneler hamsinin peşinde. Aşırı avcılık hamsiyi bitirebilir." diye konuştu.

        Sezon başında kilogramı 100 liradan satılan hamsinin fiyatının 60 liraya kadar düştüğüne işaret eden Gündoğdu, "Şu anda tezgahlarda hamsinin kilosu 80 liradan satılıyor. Fiyatlar çok normal. Her şeyin en ucuzu. Bir kilo hamsiyle üç kişi doyabiliyor. Balık protein yönünden çok zengin ve fiyat yönünden de çok uygun." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan tezgahlarda mezgitin kilogramı 60 lira, istavritin 100 lira, zargananın 120 lira, barbunyanın ise 150 liradan satılıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Orta Vadeli Plan açıklanıyor
        Orta Vadeli Plan açıklanıyor
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 4'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 4'e yükseldi!
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        İstanbul barajlarında son durum!
        İstanbul barajlarında son durum!
        Irmakta feci ölüm! İki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı
        Irmakta feci ölüm! İki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        Eski sevgilisi tarafından öldürüldü!
        Eski sevgilisi tarafından öldürüldü!
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!

        Benzer Haberler

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Gerze ilçesini ziyaret etti
        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Gerze ilçesini ziyaret etti
        Sinop'ta 81 bin 900 makaron ele geçirildi
        Sinop'ta 81 bin 900 makaron ele geçirildi
        Sinop'ta eve giren yarasalar itfaiye ekiplerince çıkarıldı
        Sinop'ta eve giren yarasalar itfaiye ekiplerince çıkarıldı
        Sinop'ta istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Gerze'de sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
        Gerze'de sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
        Sinop'ta coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması isteniyor
        Sinop'ta coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması isteniyor