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        Boyabat'ta öğrenci servisi sürücülerine eğitim verildi

        Boyabat ilçesinde öğrenci servisi sürücülerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:13 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:01
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        Boyabat'ta öğrenci servisi sürücülerine eğitim verildi
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        Boyabat Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda verilen eğitimde, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Hakan Deniz ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Birimi'nde görevli Jandarma Astsubay Üsçavuş Erdi Çelebi tarafından güvenli sürüş, okul servis yönetmeliği ve alınacak tedbirler anlatıldı, sürücülerin soruları cevaplandırıldı.

        Seminer sorasında okul bahçesindeki servis minibüslerinde uygulamalı bilgilendirme de yapılan eğitime, 20 sürücü katıldı.

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