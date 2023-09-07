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        Sinop'ta mangal kömürü üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde mangal kömürü üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 18:48 Güncelleme: 07.09.2023 - 18:58
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        Sinop'ta mangal kömürü üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Boyabat ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde Ahmet ve Mehmet Arı'ya ait mangal kömürü üretim atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi.

        Ekipler, yangının iş yerine yakın bölgedeki ormanlık alana sıçramaması için mücadele etti.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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