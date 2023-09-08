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        Sinop'ta temizlik malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Gerze ilçesinde temizlik malzemeleri satışı yapılan dükkan çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 07:05 Güncelleme: 08.09.2023 - 07:12
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        Sinop'ta temizlik malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Çarşı Mahallesi'ndeki iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen dükkan ve içindeki çoğu kimyasal olan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

        Yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği şüphesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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