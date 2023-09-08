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        Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" Sinop seferlerini sürdürdü

        Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", bu yıl 11'inci kez Sinop Limanı'na demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 14:14 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:26
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        Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" Sinop seferlerini sürdürdü
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        İzmir Çeşme Limanı'ndan gelen Astoria Grande, 821 yolcusuyla akşama kadar kentte kalacak.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılanan gemi yolcuları, yapılan bilgilendirmenin ardından kentteki tarihi ve turistik yerleri görecek.

        Astoria Grande'nin akşam saatlerinde Rusya'nın Soçi kentine hareket edeceği belirtildi.

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