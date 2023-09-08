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        Sinop'ta dün denizde kaybolan çocuğu arama çalışmasına yeniden başlandı

        Sinop'ta babasıyla girdiği denizde kaybolan çocuğu arama çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 14:26 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:38
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        Sinop'ta dün denizde kaybolan çocuğu arama çalışmasına yeniden başlandı
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        İstanbul'dan ailesiyle tatil için Sinop'a gelen ve Akliman mevkisinde dün denizde kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Mar'ı arama çalışmalarına yeniden başlandı.

        Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri aralıksız arama çalışmalarına devam ediyor. Ailesi ve yakınları olay yerinde bekliyor.

        Denizde kaybolan çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalara dün akşam havanın kararmasının ardından ara verilmişti.

        Öte yandan Valilikçe ikinci bir karara kadar Sinop'un kuzey kesiminde bulunan Kumkapı Plajı'ndan başlayıp Sarıkum yüzme alanı da dahil cankurtaran ve güvenlik şeridinin olmadığı sahillerde denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

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