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        Ordu'da dereye yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişi Sinop'ta toprağa verildi

        Ordu'nun İkizce ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren biri hamile 3 kişi Sinop'un Gerze ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 17:50 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:50
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        Ordu'da dereye yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişi Sinop'ta toprağa verildi
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        Ordu Adli Tıp Kurumu'ndan Fatma Çakır (63) ve eşi Mehmet Çakır (73) ile 8 aylık hamile Cemile Sağlam (40) cenazeleri yakınları tarafından alınarak Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Abdaloğlu Köyüne getirildi.

        Köy camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

        - Olay

        Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Devecik Mahallesi Çandır yolunda bir otomobil dereye yuvarlanmıştı. Kazada Fatma Çakır ile eşi Mehmet Çakır olay yerinde, 8 aylık hamile Cemile Sağlam ise kaldırıldığı Ünye Özel Çakırtepe Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        Araç içerisinden yaralı kurtarılan 2 kişinin tedavileri ise devam ediyor.

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