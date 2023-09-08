Ordu'da dereye yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişi Sinop'ta toprağa verildi Ordu'nun İkizce ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren biri hamile 3 kişi Sinop'un Gerze ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu Adli Tıp Kurumu'ndan Fatma Çakır (63) ve eşi Mehmet Çakır (73) ile 8 aylık hamile Cemile Sağlam (40) cenazeleri yakınları tarafından alınarak Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Abdaloğlu Köyüne getirildi.

Köy camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

- Olay

Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Devecik Mahallesi Çandır yolunda bir otomobil dereye yuvarlanmıştı. Kazada Fatma Çakır ile eşi Mehmet Çakır olay yerinde, 8 aylık hamile Cemile Sağlam ise kaldırıldığı Ünye Özel Çakırtepe Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Araç içerisinden yaralı kurtarılan 2 kişinin tedavileri ise devam ediyor.