Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Sinop'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir kişi gözaltına alındı.
Giriş: 08.09.2023 - 19:54 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:59
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik kentte operasyon düzenledi.
Bir kişiye ait evde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 38 kilo 240 gram esrar, 1 kök Hint keneviri, 2 tabanca, 4 av tüfeği, 9 fişek, 1 kılıç, 3 kama, 1 gürz, 5 cep telefonu ve 1 elektronik tartı ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.