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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

        Sinop'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 19:54 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:59
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik kentte operasyon düzenledi.

        Bir kişiye ait evde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 38 kilo 240 gram esrar, 1 kök Hint keneviri, 2 tabanca, 4 av tüfeği, 9 fişek, 1 kılıç, 3 kama, 1 gürz, 5 cep telefonu ve 1 elektronik tartı ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

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