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        Sinop Valisi Özarslan, denizde kaybolan gencin ailesi ile bir araya geldi

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Akliman mevkisinde denizde kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Mar'ın ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 20:18 Güncelleme: 08.09.2023 - 20:41
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        Sinop Valisi Özarslan, denizde kaybolan gencin ailesi ile bir araya geldi
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        Vali Arslan, Akliman'da yapılan arama çalışmalarını yerinde inceledi.

        Burada bulunan Mar'ın ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Arslan, "Devletin tüm gücünü seferber ettik. En kısa süre içerisinde Ahmet Yusuf Mar'ı bulunması için yoğun çalışıyoruz. Dronla ve sahil güvenlik botuyla sahilleri en ince ayrıntısına kadar görevlilerimiz tarafından araştırılıyor. Bütün gücümüzle buradayız. Mutlaka gencimize ulaşacağız." dedi.

        Öte yandan arama çalışmaları 2'inci günde de sonuçsuz kaldı.

        Sabah erken saatte deniz polisi ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalgıç ekipleri, AFAD ve UMKE ekipleri başlattığı arama çalışması havanın kararmasıyla sona erdi.

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