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        Boyabat'ta CHP'nin 100. kuruluş yıldönümü kutlandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 13:41 Güncelleme: 09.09.2023 - 13:41
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        Boyabat'ta CHP'nin 100. kuruluş yıldönümü kutlandı
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        Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende CHP Boyabat İlçe Başkanı Mehmet Alarslan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Alarslan, törende yaptığı konuşmada, CHP'nin dünyada eşine az rastlanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "CHP kesimlerin, grupların, taraftarın değil. Herkesin, adı üstünde halkın partisidir. Bizler halkın egemenliğini savunduğumuz için cumhuriyetçiyiz. Ülkemizin ulusal birliğini savunduğumuz için milliyetçiyiz. Sınıf ayrımı yapmadan herkesi yasalar karşısında eşit gördüğümüz için halkçıyız. Sosyal adaleti kendi öz kaynaklarımızdan sağlamalıyız dediğimiz için devletçiyiz. Devletin dini inançlardan bağımsızlığını ve tarafsızlığını savunduğumuz için laikiz. Bilim dediğimiz, yenilik dediğimiz için devrimciyiz. Kızmadan, kırmadan, kırılmadan üzerimize düşen her vazifeye talibiz. Aydınlık Türkiye hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bizi böldüğünü, parçaladığını düşüneneler yanılır. Bu partiyi kuranlar parçalanmış bir ülkeyi ayağa kaldıranlardır."

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