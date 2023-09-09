Sinop'ta denizde kaybolan çocuğu arama çalışması devam ediyor

İstanbul'dan ailesiyle tatil için Sinop'a gelen ve Akliman mevkisinde önceki gün denizde kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Mar'ı arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri aralıksız arama çalışmalarına devam ediyor.

Denizde kaybolan çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalara dün akşam havanın kararmasının ardından ara verilmişti.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 90 personel ile arama çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "Arama ve kurtarma çalışmalarımız 51 kilometre karelik alanda dron destekli olarak Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, Sinop Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Sinop İl Müdürlüğüve UMKE ekiplerimiz tarafından toplam 90 personel ile havadan, karadan ve denizden aralıksız sürdürülmekte olup, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan görevli 1 helikopter de arama kurtarma çalışmalarına destek vermektedir." ifadelerine yer verildi.