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        Sinop'ta yeni eğitim ve öğretim yılı başladı

        Sinop'ta 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:57 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:57
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        Sinop'ta yeni eğitim ve öğretim yılı başladı
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        Sinop Valiliği önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Atatürk İlkokulu'nda devam eden programda, öğrenciler şiirler okuyarak halk oyunları gösterisi sundu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, yaptığı konuşmada, öğretmen, öğrenciler ve velilere seslenerek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

        Tören ve programa, Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, Sinop Başsavcısı Mesut Pektaş, daire müdürleri, öğretmenler, velileri ve öğrenciler katıldı.

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