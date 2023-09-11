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        Boyabat'ta 7 bin 728 öğrenci dersbaşı yaptı

        Boyabat ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle 7 bin 728 öğrenci dersbaşı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:28 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:32
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        Boyabat'ta 7 bin 728 öğrenci dersbaşı yaptı
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        Kaymakam Enver Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Boyabat 125. Yıl Atatürk Anaokulu, Fatih İlkokulu ve Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilere başarılı bir eğitim yılı diledi.

        Kaymakam Yılmaz, girdiği sınıflarda öğrencilerle sohbet edip, ileriye dönük hangi mesleği düşündüklerini sordu.

        Yılmaz, "Elbette ki her mesleği başaracağınıza inanıyorum, bunun için öğretmenlerinizi dikkatle dinleyin. Okul dışında da derslerinize çalışarak okula hazırlıklı geldiğinizde başarıyı yakalayacaksınız. Hepinize sağlıklı başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum." dedi.

        Kaymakam Yılmaz, öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet edip, başarıya ulaşmaları için devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini vurgulayarak, "Bir sorununuz olduğunda bizler yanınızdayız, yeter ki sizler geleceğimiz olan yavrularımızın başarıları için uğraşın. Öğrencilerimizin başarısı, ülkemizin başarısı demektir. Hepinize başarılı bir eğitim yılı diliyorum." dedi.

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