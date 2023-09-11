Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta "Üniversite Güvenlik Toplantısı" yapıldı

        Sinop'ta yeni akademik yıl öncesi "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu Toplantısı" Vali Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 13:20 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta "Üniversite Güvenlik Toplantısı" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Valilik Toplantı Salonu’ndaki toplantıda konuşan Vali Özarslan, öğrencilerin güvenlik ve huzurlu bir akademik yıl geçirmesi için çalıştıklarını söyledi.

        Özarslan, "Yüksek öğrenimde huzurlu bir akademik yıl geçirilmesi, üniversite öğrencilerinin özgür bir ortamda esenlik içerisinde eğitim görmesi, barınma, ulaşım ve güvenlik sorunlarının yaşanmaması için Rektörümüzün ve ilgili kurum müdürlerimizin de katılımıyla Üniversite Güvenlik Toplantısını gerçekleştirdik." dedi.

        Toplantıda, Sinop Üniversitesi kampüslerinde eğitimin özgür ve güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi, öğrencilerin terör faaliyetlerinden uzak tutulması, karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkabilecek muhtemel olayların önlenmesi, ortaya çıkabilecek huzursuzluklara ve meydana gelebilecek müessif olayların önlenebilmesi amacıyla alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

        Ayrıca, üniversite eğitimine yeni başlayacak öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilere rehberlik edilmesi, bu konuda üniversite bünyesinde destek birimi kurulması, güvenlik kameralarının güncellenmesi, öğrencilerin üniversite, kampüs yerleşkelerine ve yurtlara kolay ve hızlı ulaşımını sağlamak amaçlı toplu taşıma sefer sayılarının artırılması, güvenlik personelinin eğitimi gibi konular ayrıntılı olarak değerlendirildi.

        Toplantıya, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhittin Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ve Sinop Üniversitesi Genel Sekreteri Şenol Metin katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Borsa tam 12'den vurdu
        Borsa tam 12'den vurdu
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü

        Benzer Haberler

        Boyabat'ta 7 bin 728 öğrenci dersbaşı yaptı
        Boyabat'ta 7 bin 728 öğrenci dersbaşı yaptı
        Sinop'ta yeni eğitim ve öğretim yılı başladı
        Sinop'ta yeni eğitim ve öğretim yılı başladı
        Denizde kaybolan Ahmet Yusuf'u 90 kişilik ekip arıyor
        Denizde kaybolan Ahmet Yusuf'u 90 kişilik ekip arıyor
        Gerze'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı
        Gerze'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı
        Sinop'ta denizde kaybolan çocuğu arama çalışması devam ediyor
        Sinop'ta denizde kaybolan çocuğu arama çalışması devam ediyor
        Boyabat'ta CHP'nin 100. kuruluş yıldönümü kutlandı
        Boyabat'ta CHP'nin 100. kuruluş yıldönümü kutlandı