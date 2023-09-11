Karadeniz'de kaybolan genci arama çalışması 5'inci gününde devam etti Sinop'ta, serinlemek için girdiği denizde kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışmaları 5 gündür devam ediyor.

Akliman mevkisinde, 7 Eylül'de akıntıya kapılarak kaybolan Ahmet Yusuf Mar'ın (16), bulunması için yapılan arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Sinop Deniz Polisi, Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, AFAD ile UMKE'ye bağlı 90 kişiden oluşan ekip tarafından Mar, karadan, denizden ve havadan aranıyor.

Helikopter ve dronla havadan tarama yapılırken, dalgıçlar da kaybolan genci suda aramayı sürdürüyor. Çalışmalar hava kararana kadar devam ediyor.

Ahmet Yusuf Mar'ın ailesi ve yakınları ise arama çalışmalarından alınacak bir sonuç için sahilde bekleyişini sürdürüyor.

İstanbul'dan ailesiyle birlikte tatil için Sinop'a gelen ve Akliman mevkisinde 7 Eylül Perşembe günü babası Bekir Mar ile denize giren Ahmet Yusuf Mar akıntıya kapılarak kaybolmuş, boğulma tehlikesi geçiren baba Mar ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ve tedavisinin ardından ilk gün taburcu edilmişti.