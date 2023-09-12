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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 10:42 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:08
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gerze ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen zanlının adresine operasyon düzenledi.

        Şüphelinin ev ve bahçesinde yapılan aramada 211 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği ile 139 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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