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        Sinoplu balıkçılar palamut bulamayınca torikten lakerda yapmaya başladı

        Karadeniz'de av yasağının bitmesiyle denize açılan Sinoplu balıkçılar palamuttan umduklarını bulamayınca ağlara takılan toriklerden lakerda (tuzlu balık) yapmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 12:02 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:10
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        Sinoplu balıkçılar palamut bulamayınca torikten lakerda yapmaya başladı
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        Bu yıl lakerda yapımına erken başlayan balıkçılar, torikleri (iri palamut balığı) dilimleyip salamura ettikten sonra tuza yatırıyor.

        Kentte uzun yılardır balıkçılık yapan ve lakerda yapımında uzmanlaşan İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, bu sezon palamudun olmaması ve toriklerin sürpriz şekilde zamanından önce çıkması nedeniyle lakerda yapımına erken başladıklarını söyledi.

        Geçen sezon bol olan palamuttan bu sezon eser kalmadığını ifade eden Gündoğdu, "Palamudun yerine torikler kendini erken gösterdi. Bu torikler, geçen yıl denizlerimizde kalan ve göç etmeyen bizim yöremizde kalan palamutlar. Onlar büyüdü ve torik haline geldi. Biz de sezonun ilk toriklerini alarak lakerdalarımızı yapmaya başladık. Her yıl ekim ayında lakerda sezonu başlıyordu. Palamut, ağustos ayı sonuna doğru başlayıp eylül ayı sonuna kadar irileşiyordu. Ancak palamut yerine torik çıkmaya başlayınca sezona erken başlamış olduk." diye konuştu.

        Lezzetli lakerda yapmak için öncelikle etli toriklerin veya palamutların tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Gündoğdu, lakerda yapımının inceliklerini şöyle anlattı:

        "Öncelikle balığın taze ve diri olması, işlem esnasında dilimlenirken dağılmaması, özel işlemlerden geçirilmesi ve temizlenirken tuz miktarının çok iyi ayarlanması lazım. Lakerdayı diğer tuzlu balık çeşitlerinden ayıran en önemli özellik ise yerken damakta tuz tadının hissedilmemesi. Bu kapsamda lakerdanın yapımı ise yaklaşık bir hafta sürüyor."

        Gündoğdu, torik lakerdanın iki kilogramlık cam kavanozlarda, 800 liradan satıldığını sözlerine ekledi.

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