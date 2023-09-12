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        Karadeniz'de kaybolan genç uzaktan kumandalı su altı aracıyla da aranacak

        Sinop'ta, serinlemek için girdiği denizde kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışmaları genişletiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 12:13 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:27
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        Karadeniz'de kaybolan genç uzaktan kumandalı su altı aracıyla da aranacak
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        Valilikten yapılan açıklamada, Akliman sahilinde 7 Eylül'de rip akıntısına kapılan Ahmet Yusuf Mar'ı arama ve kurtarma çalışmalarının Valilik koordinesinde havadan, karadan ve denizden aralıksız sürdüğü belirtildi.

        İlk andan itibaren ilgili kurumlar ve ekipler arasında gerekli planlama ve iş birliği yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Emniyet Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sinop Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve UMKE birimlerimizden oluşan arama ve kurtarma ekipleri, dalgıç timleri, cankurtaran ekibi, off-road ekibi, deniz botları, trol gemisi, İl Emniyet Müdürlüğüne ait 1 dron ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı 1 helikopter desteği ile 94 personelin katıldığı arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Sahil Güvenlik DEGAK-01 Komutanlığında bulunan Mini-ROV adı verilen uzaktan kumandalı su altı aracı da arama kurtarma çalışmalarına bugün dahil olacak. Bu kapsamda Gerze ve Ayancık ilçelerimizin Liman Başkanlıkları, Samsun Yakakent İlçesi Balıkçılar Kooperatifi ve güvenlik birimlerimizce, balıkçılarımız ile tekne sahiplerinin konu hakkında duyarlı olmaları hususunda gerekli uyarılar yapılmıştır."

        Öte yandan, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, altı gündür devam eden arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Denizde kaybolan oğullarının bulunması için Akliman'da çadırda bekleyen aileyi de ziyaret eden Özarslan, "Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. En kısa sürede Ahmet Yusuf kardeşimize ulaşmak için yoğun çaba gösteriyoruz." dedi.

        İstanbul'dan ailesiyle tatil için Sinop'a gelen ve Akliman mevkisinde 7 Eylül Perşembe günü babası Bekir Mar ile denize giren Ahmet Yusuf Mar, akıntıya kapılarak kaybolmuş, boğulma tehlikesi geçiren baba Mar ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmış ve tedavisinin ardından ilk gün taburcu edilmişti.

        Tatil için geldikleri Akliman mevkisinde çadır kuran aile, aynı çadırda çocuklarının bulunmasını bekliyor.

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