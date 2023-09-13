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        Sinop'ta kripto para operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Sinop'ta araç almak isteyen bir kişinin 1 milyon lirasını kripto varlıklara havale etmek isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:49 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:49
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        Sinop'ta kripto para operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sinop'ta araç almak isteyen bir kişi telefonda anlaştığı kişilere 1 milyon lira havale etti. Daha sonra şüphelilere ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan bu kişinin polise başvurması üzerine çalışma başlatıldı.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 12 Eylül'de yaptığı çalışmalar sonucu dolandırıcılık yöntemiyle elde edilen 1 milyon liranın kripto varlıklara havale edilmeye çalışıldığı belirlendi. Yapılan çalışmayla şüphelilerin banka hesapları bloke edilerek dolandırıcılık işlemi engellendi.

        Ekiplerin tespit ettikleri 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Dolandırılan kişiye parası ekiplerce teslim edildi.

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