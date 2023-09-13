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        Gerze'de İlköğretim Haftası kutlandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:08 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:08
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        Gerze'de İlköğretim Haftası kutlandı
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        Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Ardından Gerze Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde öğrencilerin hazırladığı gösteriler sahnelendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü YIlmaz Ceylan, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

        Etkinliğe Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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