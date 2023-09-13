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        Sinop'ta kaybolan yaşlı kadın bulundu

        Sinop'ta kaybolan Alzheimer hastası kadın, jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:30 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:39
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        Sinop'ta kaybolan yaşlı kadın bulundu
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        Merkeze bağlı Taypaklı köyünde yakınlarının yanında kalan H.K'den (83) bir süre haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

        Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucunda Alzheimer hastası H.K, evden yaklaşık 3 kilometre uzakta ormanlık alanda bulundu.

        Sağlık kontrolünden geçirilen yaşlı kadın, Gerze ilçesindeki ailesine teslim edildi.

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