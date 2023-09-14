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        Sinop'ta 3 kilogramı bulan toriklerin tanesi 350 liradan satılıyor

        Sinop'ta, Karadeniz'de avlanan ve ağırlığı 3 kilogramı bulan toriklerin tanesi 350 liradan satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 14:13 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:27
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        Sinop'ta 3 kilogramı bulan toriklerin tanesi 350 liradan satılıyor
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        Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından balıkçı tezgahlarındaki çeşitlilik arttı.

        Tezgahların en göz alıcı balıkları ise ağırlıkları 3 kilogramı bulan torikler.

        Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, bu yıl deniz suyu sıcaklığının yüksek olması nedeniyle palamut olmadığını, bunun yerine balıkçıların ağlarına hamsi ve torik takıldığını söyledi.

        Palamudun her yıl ağustos ayında kendini gösterdiğini, bu sezon ise palamuda rastlanmadığını aktaran Ünlü, yine de sezona bereketli başladıklarını ifade etti.

        Ünlü, şunları kaydetti:

        "Bu sezon havalarda yaşanan dengesizlik nedeniyle Palamuttan önce hamsi ve torik göründü. Bunun sebebi, hava şartlarından dolayı toriklerin bir kısmı Karadeniz'de kaldı ve göç edemedi. Dolayısıyla bu sezon sert poyraz esmesinden kaynaklanan deniz suyunun aşırı sıcaklığı nedeniyle normal su sıcaklığını bulamayan torikler, havyarını da bırakamadı. Şimdi tezgahlarda palamut yerine 2,5 ile 3 kilo arasında değişen ve tanesi 350 liradan satılan torikler bulunuyor."

        Palamutta umduğunu bulamayan balıkçıların hamsiye yöneldiklerini de ifade eden Ünlü," Şu anda hamsi zamanı olmadığı halde balıkçıların yüzde 99'u hamsinin peşinde. Mecburen hamsinin peşine gidiyor. Maliyetler ağır. Mazot 40 lira oldu. İşçi ücretleri, geminin masrafı ve diğer giderlerle birlikte aylık 4,5 milyon lira. Bunu 7 aylık bir sezon olarak hesaplarsak 25-30 milyon lira arasında bir gider söz konusu." diye konuştu.

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