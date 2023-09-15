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        Gerze'de çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:33 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:33
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        Gerze'de çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 13 Eylül'de ilçe merkezinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

        Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 2 kişinin yakalandığını aktarılan açıklamada, "6 ayrı suçtan kaydı 16 yıl 10 ay 16 gün infazı bulunan ve 9 ayrı suçtan kaydı, 9 yıl 11 ay 26 gün infazı bulunan 2 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir." ifadesine yer verildi.

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