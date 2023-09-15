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        Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Sinop'ta konser verdi

        Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla kentte konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 23:50 Güncelleme: 15.09.2023 - 23:58
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        Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Sinop'ta konser verdi
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        Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla kentte konser verdi.

        İl Kültür Merkezi salonunda sahne alan Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu solistleri, popüler şarkı ve türküleri seslendirdi.

        "Kerkük'ün Zindanı", "Memleketim" ve " Çırpınırdı Karadeniz" şarkılarının seslendirildiği konser, ilgi gördü.

        Vali Özarslan, konserin ardından Bando Komutanı Jandarma Albay Kahraman Burak Aksoy'a çiçek verdi.

        Konseri Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran takip etti.

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