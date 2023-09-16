Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta uçurtma şenliği düzenlendi

        Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 95. yılı dolayısıyla kentte uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 15:26 Güncelleme: 16.09.2023 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta uçurtma şenliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 95. yılı dolayısıyla kentte uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

        Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ile Sinop Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde "95. yılında 95 çocuğa 95 uçurtma" sloganıyla organize edilen etkinlikte çocuklara ücretsiz Atatürk posterli uçurtma verildi.

        Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş, 95. yıl önce Atatürk'ün kara tahta başında çocuklar daha özgür olsun diye yeni alfabeyi tanıttığını belirterek, "Gökyüzüne salacağımız özgür uçurtmalarla, özgür düşünceler ve özgür bireyler yetiştireceğiz." dedi

        Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel de her yıl 15 Eylül'de çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getirerek, "En büyük etkinlik, en büyük yatırım, Atatürk'ün işaret ettiği gibi geleceğimiz olan çocuklardır. Bundan sonra bu anlamlı günü çocuklarla birlikte değerlendireceğiz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Ayşe'yi 'Pompalı'yla vurup polisi aradı! "Eşimi öldürdüm!"
        Ayşe'yi 'Pompalı'yla vurup polisi aradı! "Eşimi öldürdüm!"
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Sinop'ta konser verdi
        Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Sinop'ta konser verdi
        Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 95'inci yıl dönümü törenle kutlandı
        Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 95'inci yıl dönümü törenle kutlandı
        Gerze'de çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı
        Gerze'de çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı
        Sinop'ta yol kenarında erkek cesedi bulundu
        Sinop'ta yol kenarında erkek cesedi bulundu
        Sinop'ta 3 kilogramı bulan toriklerin tanesi 350 liradan satılıyor
        Sinop'ta 3 kilogramı bulan toriklerin tanesi 350 liradan satılıyor
        Sinop'ta kolaj atölye çalışması düzenlendi
        Sinop'ta kolaj atölye çalışması düzenlendi