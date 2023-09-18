Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı göreve başladı
Sinop'un Gerze ilçesine atanan Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, görevine başladı.
Sinop'un Gerze ilçesine atanan Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, görevine başladı.
Tekin Dündar'ın Nüfus ve Vatandaşlık Daire Başkanlığına atanmasının ardından Gerze Kaymakamlığına Erzincan Vali Yardımcılığı görevinden atanan Mehmet Deniz Arabacı ilçeye geldi.
Arabacı'yı Kaymakamlık binası önünde kurum müdürleri karşıladı.
Karşılamanın ardından Kaymakam Arabacı, kurum müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.