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        Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı göreve başladı

        Sinop'un Gerze ilçesine atanan Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 11:21 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:23
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        Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı göreve başladı
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        Sinop'un Gerze ilçesine atanan Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, görevine başladı.

        Tekin Dündar'ın Nüfus ve Vatandaşlık Daire Başkanlığına atanmasının ardından Gerze Kaymakamlığına Erzincan Vali Yardımcılığı görevinden atanan Mehmet Deniz Arabacı ilçeye geldi.

        Arabacı'yı Kaymakamlık binası önünde kurum müdürleri karşıladı.

        Karşılamanın ardından Kaymakam Arabacı, kurum müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

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