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        Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı 100. yıl kutlamaları hazırlık toplantısı yapıldı

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları hazırlık toplantısı, Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 09:35 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:37
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        Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı 100. yıl kutlamaları hazırlık toplantısı yapıldı
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları hazırlık toplantısı, Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirildi.

        Vali Özarslan, Valilik toplantı salonundaki toplantıda, Cumhuriyet'in 100. yılının hem devlet hem de millet için çok değerli ve önemli olduğunu söyledi.

        Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı'na başlarken Sinop'ta yapılacak etkinliklerde birbirini tekrarlayan ve rutin faaliyetler olmaması için kurumların koordine içinde hareket etmesi gerektiğini dile getiren Özarslan, "2023 Aralık ayı sonuna kadar sürecek bir etkinlik takvimi oluşturulacak. Kültür, spor, bilim ve sanat alanında ilgili birimler koordineli olarak özel programlar ve etkinliklere hazırlamalı. Düzenlenecek programlara halkımızın yoğun katılımını sağlamamız, bayram coşkusunu milletçe hepimiz hissetmemiz ve hissettirmemiz lazım. Bu çerçevede Sinop için 100. yıl kutlama rehberi oluşturulabilir, pogramlar web sitesi ile duyurulabilir ve halkımızın yoğun katılımı sağlanabilir." ifadesini kullandı.

        İlgili kurum müdürlerinin sunumunun ardından sona eran toplantıya, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Muhittin Yılmaz ile ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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