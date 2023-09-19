Sinop'ta Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenledi
Sinop'un Gerze ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören gerçekleştirildi.
Sinop'un Gerze ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören gerçekleştirildi.
Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Cevat Şensoy, İlçe Emniyet Müdürü Erol Ulaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sadi Özkan ile protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşların katıldığı törende, Atatürk anıtına çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Arabacı gazilerle bir araya gelerek günlerini kutladı.